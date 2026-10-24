一家俄罗斯公司被怀疑秘密资助阿拉斯加的天然气项目——《金融时报》

美国围绕阿拉斯加价值250亿美元的“极地列车液化天然气”（Polar Train LNG）项目爆发了丑闻。在被指控接受俄罗斯公司“诺瓦泰克”（Novatek）的隐性资助并受其控制后，该公司几乎所有高管均已离职。

“极地列车液化天然气”项目正在阿拉斯加北部开发一个天然气出口终端。 该项目于3月启动，计划利用“诺瓦泰克”公司已部分建成的终端，将其迁至阿拉斯加。该公司已向美国财政部申请与该俄罗斯集团进行谈判的许可，但尚未获得批准。

据里德尔称，他发现“诺瓦泰克”已在为该项目提供资金，并在获得必要批准前主导其运营。9月，他提交了辞呈，随后首席财务官丹·钱德拉及其他高管也相继离职。

“我辞去了Polar LNG首席执行官的职务，因为我担心俄罗斯公司‘诺瓦泰克’不仅为该公司提供资金，最终还将控制其战略方向，”里德尔表示。

起初，他以为资金来自与唐纳德·特朗普家族有联系的投资者詹特里·比奇，以及阿布扎比的Tech Wave公司。 但他表示，后来查明比奇并未投资该项目，也不是该公司的股东或高管。

《金融时报》还查阅了WhatsApp上的通信记录，其中“诺瓦泰克”董事会成员丹尼斯·索洛维约夫讨论了该项目的融资事宜，并试图加快向Polar Train LNG转账。

Polar LNG声明称里德尔已被解雇，称其为“不满的员工”，并强调该项目是在遵守美国法律的前提下推进的。

“诺瓦泰克”表示，已同意授予Tech Wave在阿拉斯加使用其技术的权利，并于4月与Polar Train签署了谅解备忘录，当时里德尔正担任该公司负责人。

据《金融时报》消息人士透露，该项目曾出现在华盛顿与莫斯科就商业协议进行的谈判中，这些协议可能有助于结束俄罗斯对乌克兰的战争。 双方讨论的内容包括：以“诺瓦泰克”在阿拉斯加建设终端项目所需的技术专长，作为解除对俄罗斯“北极LNG-2”项目制裁的交换条件。

《金融时报》报道了这一消息，该公司前首席执行官乔尔·里德尔向该报透露了对可能违反美国制裁的担忧。

由于液化天然气（LNG）运输船短缺，俄罗斯正着手组建自己的造船公司。

尽管面临西方制裁，俄罗斯仍在继续扩充其北极船队，以出口液化天然气。

与美国总统唐纳德·特朗普家族有联系的美国投资者詹特里·比奇表示，已与俄罗斯诺瓦泰克公司就开发阿拉斯加天然气田达成了一项保密协议。

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