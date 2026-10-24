We Włoszech policja przeprowadziła ponad 150 przeszukań w Mediolanie i 20 innych miastach, głównie w regionie Lombardii. Czynności śledcze odbyły się w ramach dochodzenia w sprawie starć podczas demonstracji w ubiegłym tygodniu, informuje Anadolu Agency, powołując się na agencję ANSA.

Śledztwo w sprawie starć

Według źródeł sądowych operację rozpoczęto po tym, jak w telefonie komórkowym młodej osoby, rzekomo powiązanej ze starciami, znaleziono podejrzaną wiadomość na czacie. Wśród osób, u których przeprowadzono przeszukania, byli studenci uczelni, uczniowie szkół średnich oraz nieletni. Większość z nich, jak podają źródła, nie miała przeszłości kryminalnej.

Wzmocnione środki bezpieczeństwa

W sobotę w różnych miastach Włoch spodziewano się dziesiątek nowych demonstracji. Ruch 17 Października oświadczył, że ostateczne miejsca protestów i punkty zbiórki ogłosi w ostatniej chwili.

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Władze w dużych miastach wzmocniły środki bezpieczeństwa. W Bolonii przedsiębiorstwa w centrum miasta instalowały drewniane panele, aby chronić witryny. W Turynie sklepy przy głównych ulicach handlowych również zaczęły osłaniać okna panelami ochronnymi, a niektóre ogłosiły tymczasowe zawieszenie działalności.

W centrum Mediolanu, w tym w pobliżu placu Duomo, Galerii Wiktora Emanuela II i ulicy Corso Vittorio Emanuele II, rozmieszczono znaczne siły bezpieczeństwa. Policja i karabinierzy przeprowadzali kontrole tożsamości, zaangażowano także wojskowych. We Florencji panele ochronne zasłoniły witryny kilku luksusowych sklepów i salonów jubilerskich w historycznym centrum miasta.

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