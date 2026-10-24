В Италии полиция провела более 150 обысков в Милане и еще 20 городах, преимущественно в регионе Ломбардия. Следственные действия состоялись в рамках расследования столкновений во время демонстраций на прошлой неделе, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на агентство ANSA.

Расследование столкновений

По данным судебных источников, операцию начали после того, как на мобильном телефоне молодого человека, которого якобы связывают со столкновениями, обнаружили подозрительное сообщение в чате. Среди тех, у кого проводили обыски, были студенты университетов, старшеклассники и несовершеннолетние. Большинство из них, по сообщениям, не имели криминального прошлого.

Усиленные меры безопасности

В субботу в различных городах Италии ожидались десятки новых демонстраций. Движение 17 октября заявило, что окончательные места протестов и пункты сбора объявит в последний момент.

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Власти в крупных городах усилили меры безопасности. В Болонье предприятия в центре города устанавливали деревянные панели для защиты витрин. В Турине магазины на главных торговых улицах также начали закрывать окна защитными панелями, а некоторые объявили о временном приостановлении работы.

В центре Милана, в частности возле площади Дуомо, галереи Виктора Эммануила II и улицы Корсо Витторио Эмануэле II, были развернуты значительные силы безопасности. Полиция и карабинеры проводили проверки личности, также были привлечены военные. Во Флоренции защитными панелями закрыли витрины нескольких люксовых магазинов и ювелирных лавок в историческом центре города.

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