В субботу в Париже закрыли Лувр и ряд других музеев перед запланированными демонстрациями. Посетители не смогли попасть в музей и увидеть «Мону Лизу»: чёрные железные ворота Лувра были заперты, а доступ на всю территорию и в сад перекрыли. Об этом сообщает TimesLIVE.

Закрытие культурных учреждений

Ограничения затронули значительную часть культурного сектора французской столицы. Не работали музеи Оранжери, Жё-де-Пом и Пикассо, также был закрыт комплекс садов Тюильри, прилегающий к Лувру.

Парижская опера приостановила работу Дворца Гарнье и Оперы Бастилии, объяснив решение соображениями безопасности сотрудников и зрителей. Организаторы ярмарки Art Basel Paris отменили программу на выходные.

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Последствия предыдущих демонстраций

Закрытия ввели через неделю после общенациональных протестов из-за стоимости жизни и ухудшения состояния государственных услуг. По данным издания, эти акции сопровождались одними из наиболее серьёзных случаев уличного насилия во Франции за последние годы.

После причинённого ущерба власти ввели локальные комендантские часы и решили закрыть многие общественные учреждения перед субботними демонстрациями. Культурные центры предупреждали об ограничениях ещё в пятницу, однако часть туристов не проверила эту информацию перед визитом.

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