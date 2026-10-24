Sąd Najwyższy Hiszpanii nakazał ministrowi prezydencji i sprawiedliwości Félixowi Bolañosowi oraz szefowi MSZ José Manuelowi Albaresowi przekazać nazwiska 163 020 nowych obywateli, których prawa wyborcze zostały tymczasowo zawieszone. Dokumenty należy przedłożyć do godziny 15:00 czasu madryckiego 28 października 2026 roku, informuje The Rio Times.

Dane wyborców i możliwe sankcje

Chodzi o osoby wpisane do rejestru wyborców mieszkających za granicą i naturalizowane na mocy ustawy z 2022 roku, znanej jako „ustawa o wnukach”. Ustawa pozwala potomkom Hiszpanów, którzy uciekli przed dyktaturą, ubiegać się o hiszpańskie obywatelstwo. Znaczna część tych osób mieszka poza Hiszpanią.

Sąd ostrzegł ministrów przed możliwą osobistą grzywną w wysokości 1 000 euro dla każdego z nich w przypadku niewykonania orzeczenia. Zaznaczył również, że niewypełnienie wymogu może doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Tymczasowe ograniczenie prawa głosu

Sąd tymczasowo zawiesił prawa wyborcze tych nowych obywateli, podczas gdy rozpatruje rządową dyrektywę, zgodnie z którą spełniają oni kryteria potomków wygnańców. W głosowaniu 29 listopada będą mogli wziąć udział tylko ci, którzy posiadają zaświadczenie konsularne potwierdzające wygnanie przodka. Zainteresowanym stronom dano pięć dni na wniesienie sprzeciwów.

Kalendarz wyborczy

Wybory parlamentarne w Hiszpanii zaplanowano na 29 listopada 2026 roku. Partie mogą zgłaszać listy kandydatów do 26 października, a oficjalna publikacja list nastąpi 28 października — tego samego dnia, w którym upływa termin wyznaczony przez sąd. W Kongresie Deputowanych zostanie rozdzielonych wszystkich 350 mandatów, a do uzyskania większości potrzeba 176 miejsc.

Czytaj nas na