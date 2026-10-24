Верховный суд Испании обязал министра президентства и юстиции Феликса Боланьоса и главу МИД Хосе Мануэля Альбареса передать имена 163 020 новых граждан, чьё право голоса было временно приостановлено. Документы должны быть представлены до 15:00 по мадридскому времени 28 октября 2026 года, сообщает The Rio Times.

Данные избирателей и возможные санкции

Речь идёт о лицах, внесённых в реестр зарубежных избирателей и натурализованных по закону 2022 года, известному как «закон о внуках». Закон позволяет потомкам испанцев, бежавших от диктатуры, претендовать на испанское гражданство. Значительная часть этих людей живёт за пределами Испании.

Суд предупредил министров о возможном персональном штрафе в размере 1 000 евро для каждого из них в случае неисполнения решения. Он также отметил, что невыполнение требования может привести к уголовному расследованию.

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Временное ограничение права голоса

Суд временно приостановил право голоса этих новых граждан, пока рассматривает правительственную директиву, предусматривавшую, что они соответствуют критериям потомков изгнанников. В голосовании 29 ноября смогут принять участие только те, у кого есть консульский сертификат, подтверждающий изгнание предка. Заинтересованным сторонам дали пять дней для подачи возражений.

Избирательный календарь

Парламентские выборы в Испании запланированы на 29 ноября 2026 года. Партии могут подавать списки кандидатов до 26 октября, а официальная публикация списков состоится 28 октября — в тот же день, когда истекает установленный судом срок. В Конгрессе депутатов будут распределены все 350 мандатов, для большинства необходимо 176 мест.

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