На 31 октября в 23 городах Германии запланированы молодежные демонстрации. По данным The Local Germany, по состоянию на утро 26 октября около 130 тысяч человек отметили на сайте организаторов намерение присоединиться к акциям.

Акции в 23 городах

Общенациональные протесты организует молодежный альянс GenZ-regelt. Непосредственно объединение проводит демонстрации в Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Берлине и Мюнхене. Еще в 18 городах связанные акции организуют партнерские группы.

Наибольшее количество участников среди акций партнеров ожидается в Штутгарте — более 11 тысяч. В Эрфурте могут собраться почти 10 тысяч человек, а в Бонне — около 6,5 тысячи.

Требования и реакция политиков

Организаторы заявили, что демонстрации будут касаться образования, здравоохранения, климатической политики и доступной жизни. Среди шести заявленных тем также есть сокращение бюджетных расходов, рост стоимости жизни, неравномерное распределение бремени, воинский призыв и медицинский отбор для службы, слежка и изменение климата.

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В программном документе движение называет себя внепартийным, критически настроенным по отношению к политическому руководству и стремящимся к единству вместо разделения и к голосу для молодежи.

The Local Germany со ссылкой на Rheinische Post сообщает, что федеральные и земельные органы безопасности следят за ситуацией и обмениваются информацией. Представители правительственных партий предупредили о рисках возможного насилия и экстремизма. Эксперт Социал-демократической партии по вопросам внутренней политики Себастиан Фидлер заявил, что насильственные протесты не имеют оправдания.

Его коллега из Христианско-демократического союза Александер Тром предположил, что акции могут попытаться использовать левые экстремисты. При этом он отметил, что призывы к насилию в социальных сетях составляют меньшинство. Парламентский лидер Зеленых Бритта Хассельманн подчеркнула право молодых людей быть услышанными и мирно протестовать за свое будущее. Представительница Левой партии Клара Бюнгер раскритиковала подозрения, направленные против молодежного движения.

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