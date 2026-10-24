西班牙最高法院命令总统府和司法部长费利克斯·博拉尼奥斯以及外交部长何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯提交16.302万名新公民的姓名，这些人的投票权已被暂时中止。据The Rio Times报道，相关文件必须在2026年10月28日马德里时间15:00前提交。

选民数据与可能的制裁

这些人被登记在海外选民名册中，并根据2022年颁布、被称为“孙辈法”的法律取得国籍。该法律允许逃离独裁统治的西班牙人后代申请西班牙国籍。这些人中有很大一部分居住在西班牙境外。

法院警告两名部长，若不执行裁决，每人可能面临1,000欧元的个人罚款。法院还指出，不遵守这一要求可能导致刑事调查。

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暂时限制投票权

法院在审查一项政府指令期间，暂时中止了这些新公民的投票权。该指令规定，他们符合流亡者后代的标准。只有持有确认祖先曾被流放的领事证明者，才能参加11月29日的投票。相关方获给予五天时间提出异议。

选举日程

西班牙议会选举定于2026年11月29日举行。各政党可在10月26日前提交候选人名单，名单将于10月28日正式公布——这一天也是法院设定期限届满之日。众议院全部350个席位将进行分配，获得多数席位需要176席。

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