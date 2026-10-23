В Польше Районный суд Варшавы-Воли обязал прокуратуру повторно рассмотреть дело бывшего директора Caritas Polska, священника Марцина Ижицкого. Об этом сообщает Interia. Суд указал на недостатки в предыдущей оценке доказательств, постановил дополнить материалы производства и повторно их проанализировать. Решение вступило в законную силу.

Заявление другого священника

По данным издания, заявление в прокуратуру по делу Ижицкого поступило от Варшавско-Пражской курии после того, как к ней обратился священник, знакомый с тогдашним директором Caritas Polska. Он утверждает, что в ноябре 2021 года Ижицкий пригласил его в Варшаву. Священник остановился в отеле Caritas, где также находилась служебная квартира директора.

Заявитель рассказал, что после ужина, во время которого они употребляли алкоголь, начал терять сознание. По его словам, его одурманили, а затем сексуально использовали. Он также заявил, что на следующее утро Ижицкий пытался связаться с ним и извиниться; запись одного из разговоров передали в качестве доказательства по делу.

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Предыдущее прекращение производства

Ижицкий изложил в прокуратуре другую версию событий. Сначала он заявил, что не помнит, что произошло, а во время второго допроса сообщил, что вспомнил детали. По его словам, знакомый якобы выходил в ванную комнату с неустановленной бутылочкой. Также Ижицкий предполагал, что заявитель мог быть недоволен из-за обещанной, но не полученной должности его заместителя.

Примерно через полтора года прокуратура прекратила производство, заявив, что не имеет однозначных данных для подтверждения совершения запрещенного деяния. Ижицкому не предъявляли обвинений. Заявитель обжаловал это решение, после чего суд указал на ненадлежащую оценку части показаний, неприобщение документов с данными о состоянии здоровья мужчины и неучет показаний людей, оказывавших ему психиатрическую и психологическую помощь.

Марцина Ижицкого отозвали с должности директора Caritas Polska в июне 2024 года. Причины этого решения тогда публично не объявлялись.

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