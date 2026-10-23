W Polsce Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli zobowiązał prokuraturę do ponownego rozpatrzenia sprawy byłego dyrektora Caritas Polska, księdza Marcina Iżyckiego. Informuje o tym Interia. Sąd wskazał na braki w poprzedniej ocenie dowodów, nakazał uzupełnienie materiałów postępowania i ponowne ich przeanalizowanie. Orzeczenie jest prawomocne.

Zawiadomienie innego księdza

Według publikacji zawiadomienie do prokuratury w sprawie Iżyckiego wpłynęło od Kurii Warszawsko-Praskiej po tym, jak zgłosił się do niej ksiądz znający ówczesnego dyrektora Caritas Polska. Twierdzi on, że w listopadzie 2021 roku Iżycki zaprosił go do Warszawy. Ksiądz zatrzymał się w hotelu Caritas, gdzie dyrektor miał również mieszkanie służbowe.

Zawiadamiający opowiedział, że po kolacji, podczas której pili alkohol, zaczął tracić przytomność. Według jego słów został odurzony, a następnie wykorzystany seksualnie. Oświadczył również, że następnego ranka Iżycki próbował skontaktować się z nim i przeprosić; nagranie jednej z rozmów przekazano jako dowód w sprawie.

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Wcześniejsze umorzenie postępowania

Iżycki przedstawił prokuraturze inną wersję wydarzeń. Początkowo oświadczył, że nie pamięta, co się stało, a podczas drugiego przesłuchania powiedział, że przypomniał sobie szczegóły. Według niego znajomy miał rzekomo wychodzić do łazienki z niezidentyfikowaną butelką. Iżycki przypuszczał również, że zawiadamiający mógł być niezadowolony z powodu obiecanego, lecz nieotrzymanego stanowiska jego zastępcy.

Po około półtora roku prokuratura umorzyła postępowanie, oświadczając, że nie ma jednoznacznych danych potwierdzających popełnienie czynu zabronionego. Iżyckiemu nie postawiono zarzutów. Zawiadamiający zaskarżył tę decyzję, po czym sąd wskazał na niewłaściwą ocenę części zeznań, niedołączenie dokumentów zawierających dane o stanie zdrowia mężczyzny oraz nieuwzględnienie zeznań osób, które udzielały mu pomocy psychiatrycznej i psychologicznej.

Marcin Iżycki został odwołany ze stanowiska dyrektora Caritas Polska w czerwcu 2024 roku. Przyczyny tej decyzji nie zostały wówczas publicznie ogłoszone.

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