В Эстонии с 26 октября вступят в силу изменения в Закон об охране труда, которые позволят работодателям проверять работников на состояние опьянения. Как сообщает ERR News, новые правила должны предотвращать несчастные случаи на рабочем месте и защищать самих работников, их коллег и других людей.

Проверки при наличии оснований

Трудовая инспекция подчеркнула, что изменения не означают введения ежедневных проверок с алкотестером. Работодатель сможет провести тестирование, если у него есть обоснованные основания подозревать состояние опьянения работника. Такими основаниями могут быть необычное поведение, невнятная речь или другие признаки возможного опьянения.

В то же время для работ, где пребывание работника в состоянии опьянения может иметь особо тяжёлые последствия, будет действовать исключение. Если человек управляет потенциально опасным оборудованием или работает в среде с такими рисками, тестирование будет разрешено и без предварительного обоснованного подозрения. Это может касаться водителей автобусов и грузовиков, операторов опасной техники и строителей.

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Письменные правила и защита прав работников

Работодатели не смогут проводить такие проверки по собственному усмотрению. Перед их введением они должны утвердить письменный порядок тестирования и проинформировать о нём всех работников.

В документе необходимо определить порядок проведения тестов, критерии положительного результата, возможные последствия такого результата и действия в случае отказа работника от проверки. Также должны быть обеспечены права работников и возможность обжаловать результат теста. Работодатель сможет хранить данные о проверке на состояние опьянения до трёх лет со дня тестирования.

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