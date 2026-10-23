Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы по поводу зависимости от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков для защиты суверенитета страны.

По словам премьера, сообщения о возможном вмешательстве в работу спутниковой системы Starlink демонстрируют риски зависимости от одной компании, решения которой могут измениться из-за её собственной позиции или давления со стороны других государств.

«Мы, канадцы, не хотим оказаться в ситуации, когда мы зависим от одного поставщика, который может изменить свою позицию или быть вынужден изменить её под давлением какого-либо государства, что ставит канадцев под угрозу или ставит под угрозу наш суверенитет», — заявил Карни.

Он добавил, что Канада стремится расширять торговые связи, в частности в технологическом секторе, и снижать зависимость от отдельных стран. В то же время этот процесс потребует времени, поскольку страна уже в значительной степени использует технологические системы иностранного производства.

Комментируя ситуацию в Украине, Карни выразил возмущение возможностью принятия решений, которые могут нанести ущерб государству, защищающемуся от российской агрессии.

«Я ищу подходящее прилагательное, чтобы описать того, кто принял это решение, или группу людей, которые приняли это решение против страны — и это против страны, которая буквально борется за жизнь своих граждан против откровенной агрессии», — сказал канадский премьер.

Карни подтвердил, что ситуация со Starlink вызывает беспокойство у канадского правительства.

Источник: Bloomberg.

Ранее WSJ сообщил, что Трамп звонил Маску с требованием отменить ограничения Starlink для Украины.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink.

Сам Маск утверждал, что он также не имеет к этому никакого отношения — мол, Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем, решения об ограничениях в использовании системы принимают американские военные и президент США.

Читай нас в