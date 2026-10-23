卡尼就乌克兰的“星链”事件指出技术依赖的风险

加拿大总理马克·卡尼表示，乌克兰战争期间Starlink系统出现的问题，加剧了渥太华对依赖外国技术的担忧。他强调，为了维护国家主权，有必要实现供应商多元化。

据总理称，关于Starlink卫星系统可能遭到干预的报道，凸显了依赖单一公司的风险——该公司的决策可能会因其自身立场或受其他国家施压而发生变化。

“我们加拿大人， 不希望陷入依赖单一供应商的境地——该供应商可能改变立场，或因某国施压而被迫改变立场，从而危及加拿大人的安全或损害我国主权，”卡尼表示。

他补充道，加拿大致力于拓展贸易联系——特别是在科技领域——并减少对特定国家的依赖。但这一过程需要时间，因为该国目前在很大程度上已依赖外国生产的科技系统。

在评论乌克兰局势时，卡尼对可能做出损害该国利益的决定表示愤慨，该国正竭力抵御俄罗斯的侵略。

“我正在寻找一个恰当的形容词，来描述做出这一决定的人，或者说那个做出这一决定、与该国为敌的群体——而这个国家正在面对公然的侵略，为公民的生命而战，”这位加拿大总理说道。

卡尼证实，Starlink事件令加拿大政府感到担忧。

来源：彭博社。

此前，《华尔街日报》报道称，特朗普曾致电马斯克，要求取消对乌克兰使用“星链”的限制。

在此之前，美国总统唐纳德·特朗普曾表示，自己与限制乌克兰使用“Starshield”（即“星链”卫星系统的军用版本）一事无关。

马斯克本人也声称自己与此无关——他解释说，Starshield归美国政府所有并受其控制，关于限制该系统使用的决定由美军和美国总统作出。

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