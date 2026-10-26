В Ченстохове, Польша, жители на референдуме поддержали отзыв президента города Кшиштофа Матыящика и городского совета. По данным Interia, порог явки был преодолен после подсчета голосов на 134 из 135 избирательных участков.

Пороги явки превышены

Чтобы референдум считался действительным, в нем должны были принять участие не менее трех пятых от числа избирателей, голосовавших во втором туре выборов президента города и на выборах в городской совет. Порог по вопросу об отзыве президента составлял 46 625 голосов, а по вопросу, касающемуся совета, — 48 754 голоса.

Оба порога были превышены. Большинство участников голосования поддержало отзыв президента города и городского совета Ченстоховы.

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Комиссарское управление до выборов

В течение восьми месяцев Матыящик не мог исполнять свои обязанности, заходить в городскую администрацию или контактировать с ее сотрудниками. Прокуратура применила такие ограничения в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции.

Сам Матыящик заявляет, что невиновен и стал жертвой клеветы. Он занимал должность президента Ченстоховы с 2010 года, а до этого был депутатом парламента. Городом управляла коалиция «Новых левых» и «Гражданской коалиции».

После успешного референдума в Ченстохове будет действовать комиссарское управление до избрания президента города и городского совета на досрочных выборах.

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