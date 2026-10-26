У Ченстохові референдум відкликав президента міста Матиящика — Interia

У Ченстохові, Польща, жителі на референдумі підтримали відкликання президента міста Кшиштофа Матиящика та міської ради. За даними Interia, поріг явки було подолано після підрахунку голосів на 134 із 135 виборчих дільниць.

Пороги явки перевищено

Для чинності референдуму в ньому мали взяти участь щонайменше три п’ятих від кількості виборців, які голосували у другому турі виборів президента міста та на виборах до міської ради. Поріг для питання про відкликання президента становив 46 625 голосів, а для питання щодо ради — 48 754 голоси.

Обидва пороги було перевищено. Більшість учасників голосування підтримала відкликання президента міста та міської ради Ченстохови.

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Комісарське управління до виборів

Матиящик протягом восьми місяців не міг виконувати свої обов’язки, заходити до міського управління чи контактувати з його працівниками. Такі обмеження прокуратура застосувала у зв’язку з висунутими йому обвинуваченнями у корупції.

Сам Матиящик заявляє, що не винен і став жертвою наклепу. Він обіймав посаду президента Ченстохови з 2010 року, а до цього був депутатом парламенту. Містом керувала коаліція «Нових лівих» і «Громадянської коаліції».

Після успішного референдуму в Ченстохові діятиме комісарське управління до обрання президента міста та міської ради на дострокових виборах.

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