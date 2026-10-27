Апелляционный суд девятого округа США отклонил требование Министерства юстиции США заблокировать в Калифорнии подсчет почтовых бюллетеней из списка более чем 20 тысяч зарегистрированных лиц. Федеральное правительство утверждает, что эти люди, вероятно, не являются гражданами США, сообщает The Guardian.

Решение апелляционного суда

Решение принял апелляционный суд, базирующийся в Сан-Франциско. Оно стало очередной неудачей для администрации Дональда Трампа в ее попытках усилить федеральную роль в надзоре за выборами накануне промежуточных выборов 3 ноября.

На этих выборах республиканцы будут бороться за сохранение контроля над Конгрессом США.

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Письма округам Калифорнии

В пятницу как минимум 18 округов Калифорнии получили письма с требованием к местным избирательным органам отложить и проверить бюллетени, которые, по утверждению администрации Трампа, принадлежат лицам, не являющимся гражданами США.

Министерство юстиции подало иск ранее в этом месяце. Он стал очередным этапом противостояния администрации Трампа с Калифорнией.

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