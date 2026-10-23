爱沙尼亚《职业健康与安全法》的修正案将于10月26日生效，允许雇主检测员工是否处于醉酒状态。正如ERR News报道所称，新规定旨在预防工作场所事故，并保护员工本人、其同事及其他人员。

在有依据的情况下进行检测

劳动监察机构强调，这些修正案并不意味着将引入每日酒精检测。若雇主有合理理由怀疑员工处于醉酒状态，便可进行检测。这类理由可能包括异常行为、言语含糊不清或其他可能醉酒的迹象。

同时，对于员工处于醉酒状态可能导致特别严重后果的工作，将适用例外规定。如果个人操作具有潜在危险的设备，或在存在此类风险的环境中工作，即使没有事先的合理怀疑，也将允许进行检测。这可能涉及公交车和卡车司机、危险设备操作员及建筑工人。

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书面规则与员工权利保护

雇主不能自行决定进行此类检查。在实施前，他们必须批准书面的检测程序，并将其告知所有员工。

该文件必须规定检测程序、阳性结果的标准、此类结果可能造成的后果，以及员工拒绝接受检查时应采取的措施。此外，还必须保障员工的权利以及对检测结果提出申诉的可能性。雇主可自检测之日起保存醉酒状态检测数据最多三年。

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