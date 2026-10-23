西班牙保守派人民党（PP）在其社交媒体上发布了一则使用人工智能制作的竞选视频。视频使用了首相佩德罗·桑切斯的妻子贝戈尼娅·戈麦斯以及其他与社会党有关人士的伪造形象。据《卫报》报道，该视频引发了愤怒以及对11月29日大选前政治竞选中使用人工智能的讨论。

视频包含什么内容

视频中，与社会党有关人士的AI版本据称承认购买性服务和收受回扣。尤其是，贝戈尼娅·戈麦斯的生成形象称，她因丈夫的工作而获得大学职位。前社会党首相何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗的深度伪造形象提及藏在保险箱中的珠宝。

这些片段指向正在进行的调查，戈麦斯和萨帕特罗在调查中否认存在任何不当行为。截至周五，该视频的观看量已接近200万次。视频中有关于使用人工智能的说明，但该说明以小号、近乎透明的字体置于屏幕底部。

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反应与法律主张

西班牙数字化转型部长奥斯卡·洛佩斯表示，不熟悉人工智能技术的人可能很容易将该视频误认为真实情况。他批评该党通过官方账号传播这类视频。

前社会党成员莱雷·迪埃斯的形象也被用于视频中，她已就此起诉PP，并要求立即撤下该广告。据《卫报》报道，她指控该党诽谤及非法使用其数字身份。视频中的她的形象暗示了相关指控，即她据称曾试图破坏司法和执法机构的工作，以帮助社会党人。

《国家报》采访的9名律师中，大多数认为该视频并不违法，因为它被标注为由人工智能生成，且具有讽刺性质。PP代表博尔哈·森佩尔驳回了批评，称该党无意让观众相信视频中描绘的人物是真实的，而是使用数字工具批评社会党人。

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