Hiszpańska opozycja rozpowszechniła deepfake z żoną premiera — The Guardian
Konserwatywna hiszpańska Partia Ludowa (PP) opublikowała w swoich mediach społecznościowych przedwyborcze nagranie stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Wykorzystano w nim sfabrykowane wizerunki żony premiera Pedra Sáncheza, Begoñi Gómez, oraz innych osób powiązanych z Partią Socjalistyczną. Materiał wywołał oburzenie i debatę na temat wykorzystania AI w kampanii politycznej przed wyborami powszechnymi 29 listopada — informuje The Guardian.
Co zawierał materiał
W nagraniu wersje AI osób powiązanych z socjalistami rzekomo przyznawały się do zamawiania usług seksualnych i przyjmowania łapówek. W szczególności wygenerowany wizerunek Begoñi Gómez mówi, że otrzymała stanowisko na uniwersytecie dzięki pracy swojego męża. Deepfake byłego socjalistycznego premiera José Luisa Rodrígueza Zapatero wspomina o biżuterii ukrytej w sejfie.
Te epizody nawiązują do toczących się dochodzeń, w ramach których Gómez i Zapatero zaprzeczali jakimkolwiek nieprawidłowościom. Do piątku nagranie uzyskało prawie 2 mln wyświetleń. W materiale znajdowała się informacja o użyciu AI, jednak umieszczono ją małą, niemal przezroczystą czcionką na dole ekranu.
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Reakcja i roszczenia prawne
Hiszpański minister transformacji cyfrowej Óscar López oświadczył, że osobom nieznającym technologii AI może być łatwo pomylić nagranie z rzeczywistością. Skrytykował rozpowszechnianie takiego materiału z oficjalnych kont partii.
Była członkini Partii Socjalistycznej Leire Díez, której wizerunek także wykorzystano w nagraniu, skierowała sprawę przeciwko PP do sądu i zażądała natychmiastowego usunięcia reklamy. Według The Guardian oskarżyła partię o zniesławienie i bezprawne wykorzystanie jej tożsamości cyfrowej. W materiale jej wizerunek nawiązywał do oskarżeń, że rzekomo próbowała podważyć pracę organów sądowych i ścigania, aby pomóc socjalistom.
Większość z dziewięciu prawników ankietowanych przez gazetę El País uznała, że nagranie nie jest nielegalne, ponieważ oznaczono je jako stworzone przez AI i miało charakter satyryczny. Przedstawiciel PP Borja Sémper odrzucił krytykę, stwierdzając, że partia nie zamierzała przekonać odbiorców, iż przedstawione postacie są prawdziwe, lecz wykorzystała narzędzia cyfrowe do krytyki socjalistów.