Опозиція Іспанії поширила дипфейк із дружиною прем’єра — The Guardian

Консервативна Народна партія Іспанії (PP) опублікувала у своїх соцмережах передвиборче відео, створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому використали підроблені образи дружини прем’єр-міністра Педро Санчеса Бегоньї Гомес та інших людей, пов’язаних із Соціалістичною партією. Ролик спричинив обурення та дискусію щодо використання ШІ в політичній кампанії перед загальними виборами 29 листопада, повідомляє The Guardian.

Що містив ролик

У відео ШІ-версії людей, пов’язаних із соціалістами, нібито зізнавалися у замовленні сексуальних послуг та отриманні відкатів. Зокрема, згенерований образ Бегоньї Гомес говорить, що отримала посаду в університеті завдяки роботі чоловіка. Дипфейк колишнього соціалістичного прем’єр-міністра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро згадує коштовності, заховані в сейфі.

Ці епізоди відсилають до поточних розслідувань, у межах яких Гомес і Сапатеро заперечували будь-які порушення. До п’ятниці відео набрало майже 2 млн переглядів. У ролику був напис про використання ШІ, однак його розмістили дрібним, майже прозорим шрифтом унизу екрана.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція та юридичні претензії

Міністр цифрової трансформації Іспанії Оскар Лопес заявив, що людям, не знайомим із технологіями ШІ, може бути легко сплутати ролик із реальністю. Він розкритикував поширення такого відео з офіційних акаунтів партії.

Колишня членкиня Соціалістичної партії Лейре Дієс, чий образ також використали у відео, звернулася до суду проти PP і вимагала негайно видалити рекламу. За даними The Guardian, вона звинуватила партію в наклепі та незаконному використанні цифрової ідентичності. У ролику її образ натякав на звинувачення, що вона нібито намагалася підірвати роботу судових і правоохоронних органів, аби допомогти соціалістам.

Більшість із дев’яти юристів, яких опитала газета El País, вважали, що відео не є незаконним, оскільки воно було позначене як створене ШІ та мало сатиричний характер. Представник PP Борха Семпер відкинув критику, заявивши, що партія не мала наміру переконати аудиторію в реальності зображених персонажів, а використала цифрові інструменти для критики соціалістів.

Читай нас у