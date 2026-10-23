Консервативная Народная партия Испании (PP) опубликовала в своих соцсетях предвыборное видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем использовали сфабрикованные образы жены премьер-министра Педро Санчеса Бегоньи Гомес и других людей, связанных с Социалистической партией. Ролик вызвал возмущение и дискуссию об использовании ИИ в политической кампании перед всеобщими выборами 29 ноября, сообщает The Guardian.

Что содержал ролик

В видео ИИ-версии людей, связанных с социалистами, якобы признавались в заказе сексуальных услуг и получении откатов. В частности, сгенерированный образ Бегоньи Гомес говорит, что она получила должность в университете благодаря работе мужа. Дипфейк бывшего социалистического премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро упоминает драгоценности, спрятанные в сейфе.

Эти эпизоды отсылают к текущим расследованиям, в рамках которых Гомес и Сапатеро отрицали какие-либо нарушения. К пятнице видео набрало почти 2 млн просмотров. В ролике была надпись об использовании ИИ, однако ее разместили мелким, почти прозрачным шрифтом внизу экрана.

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Реакция и юридические претензии

Министр цифровой трансформации Испании Оскар Лопес заявил, что людям, не знакомым с технологиями ИИ, может быть легко спутать ролик с реальностью. Он раскритиковал распространение такого видео с официальных аккаунтов партии.

Бывшая член Социалистической партии Лейре Диес, чей образ также использовали в видео, обратилась в суд против PP и потребовала немедленно удалить рекламу. По данным The Guardian, она обвинила партию в клевете и незаконном использовании ее цифровой идентичности. В ролике ее образ намекал на обвинения, что она якобы пыталась подорвать работу судебных и правоохранительных органов, чтобы помочь социалистам.

Большинство из девяти юристов, опрошенных газетой El País, считали, что видео не является незаконным, поскольку оно было обозначено как созданное ИИ и носило сатирический характер. Представитель PP Борха Семпер отверг критику, заявив, что партия не намеревалась убедить аудиторию в реальности изображенных персонажей, а использовала цифровые инструменты для критики социалистов.

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