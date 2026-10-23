波兰在针对加密货币交易所Zondacrypto的调查中查封了11辆估值约400万兹罗提的豪华汽车。司法部长瓦尔德马尔·祖雷克作出上述表示。据他称，这些汽车属于该案中一名已被逮捕的嫌疑人。

据Interia报道，调查期间已查封资产的总价值超过1.25亿兹罗提。祖雷克表示，调查人员力求向交易所受害客户返还尽可能多的资金。

司法部举行会议

波兰司法部大楼内举行了一场会议，讨论加强合作以追踪加密资产的流动。祖雷克、总检察长副手雅采克·比莱维奇、国家检察院第4调查组的检察官、爱沙尼亚破产案件管理人以及债权人委员会代表参加了会议。

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国家检察院表示，与会者讨论了识别和查封可能对满足交易所受害客户索赔具有重要意义的财产的可能性。各方还讨论了BB Trade Estonia公司的破产程序进展、后续沟通，以及管理人和债权人代表获取调查期间扣押数据的法律问题。

赔偿限制

总检察长发言人安娜·阿达米亚克强调，并非所有被采取保全措施的资产都来自以Zondacrypto客户为代价获得的收益。因此，并非所有被查封的财产都可用于满足他们的索赔。

卡托维兹地区检察院于2026年4月17日就可能发生的大规模诈骗和洗钱立案调查。8月初，该案与由国家检察院西里西亚分支机构办理、并与西尔韦斯特·苏谢克于2022年3月失踪有关的案件合并。

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