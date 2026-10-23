W Polsce w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zondacrypto zabezpieczono 11 luksusowych samochodów o szacunkowej wartości 4 mln złotych. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak przekazał, samochody należały do aresztowanej podejrzanej w tej sprawie.

Jak podaje Interia, łączna wartość mienia zabezpieczonego w toku śledztwa przekroczyła już 125 mln złotych. Żurek oświadczył, że śledczy dążą do zwrotu jak największej kwoty poszkodowanym klientom giełdy.

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W budynku Ministerstwa Sprawiedliwości Polski odbyło się spotkanie dotyczące wzmocnienia współpracy w celu śledzenia przepływu kryptoaktywów. Uczestniczyli w nim Żurek, zastępca prokuratora generalnego Jacek Bilewicz, prokuratorzy Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej, estoński zarządca w sprawie upadłościowej oraz przedstawiciele komitetu wierzycieli.

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Prokuratura Krajowa poinformowała, że uczestnicy omówili możliwości ustalenia i zabezpieczenia mienia, które może mieć znaczenie dla zaspokojenia roszczeń poszkodowanych klientów giełdy. Rozmawiano także o przebiegu postępowania upadłościowego spółki BB Trade Estonia, dalszej komunikacji oraz kwestiach prawnych dotyczących dostępu zarządcy i przedstawicieli wierzycieli do danych zabezpieczonych w toku śledztwa.

Ograniczenia dotyczące rekompensat

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak podkreśliła, że nie wszystkie aktywa objęte zabezpieczeniem pochodzą z korzyści uzyskanych kosztem klientów Zondacrypto. Dlatego nie całe zabezpieczone mienie może zostać przeznaczone na zaspokojenie ich roszczeń.

Prokuratura Regionalna w Katowicach 17 kwietnia 2026 roku wszczęła postępowanie w sprawie możliwego oszustwa znacznej wartości i prania pieniędzy. Na początku sierpnia połączono je ze sprawą prowadzoną przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, związaną z zaginięciem Sylwestra Suszka w marcu 2022 roku.

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