В Польше в рамках расследования в отношении криптобиржи Zondacrypto обеспечили 11 элитных автомобилей ориентировочной стоимостью 4 млн злотых. Об этом заявил министр юстиции Вальдемар Журек. По его словам, автомобили принадлежали арестованной подозреваемой по этому делу.

Как сообщает Interia, общая стоимость имущества, обеспеченного в ходе следствия, уже превысила 125 млн злотых. Журек заявил, что следователи стремятся вернуть как можно больше средств пострадавшим клиентам биржи.

Встреча в Министерстве юстиции

В здании Министерства юстиции Польши состоялась встреча по усилению сотрудничества для отслеживания движения криптоактивов. В ней приняли участие Журек, заместитель генерального прокурора Яцек Билевич, прокуроры Следственной группы №4 Национальной прокуратуры, эстонский управляющий по делу о банкротстве и представители комитета кредиторов.

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Национальная прокуратура сообщила, что участники обсудили возможности выявления и обеспечения имущества, которое может иметь значение для удовлетворения требований пострадавших клиентов биржи. Также речь шла о ходе процедуры банкротства компании BB Trade Estonia, дальнейшей коммуникации и правовых вопросах доступа управляющего и представителей кредиторов к данным, изъятым в ходе следствия.

Ограничения в отношении компенсаций

Пресс-секретарь генерального прокурора Анна Адамяк подчеркнула, что не все активы, на которые наложено обеспечение, происходят из выгоды, полученной за счет клиентов Zondacrypto. Поэтому не все обеспеченное имущество может быть направлено на удовлетворение их требований.

Региональная прокуратура в Катовице 17 апреля 2026 года открыла производство по факту возможного мошенничества в крупных размерах и отмывания денег. В начале августа его объединили с делом, которое ведет силезское подразделение Национальной прокуратуры и которое связано с исчезновением Сильвестра Сушка в марте 2022 года.

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