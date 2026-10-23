塞浦路斯准备与希腊划定海上边界——Cyprus Mail

塞浦路斯外交部长康斯坦蒂诺斯·孔博斯表示，塞浦路斯已准备好与希腊划定海上边界。他称，相关技术程序已准备就绪一段时间，但最终决定必须在最高政治层面作出，据Cyprus Mail报道。

技术程序已准备就绪

孔博斯是在议会财政委员会讨论外交部明年预算期间发表这一声明的。会后，他表示，尼科西亚积极看待与雅典确定海上边界的可能性。

这位部长强调，该问题十分敏感，需要考虑一系列政治因素。他表示，塞浦路斯将继续与希腊讨论，因为作出决定需要找到适当时机。孔博斯还指出，此举可能带来的后果不仅涉及两国。

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东地中海争端

塞浦路斯共和国已与埃及、以色列和黎巴嫩签署海上划界协议。黎巴嫩政府去年批准了与塞浦路斯的海上边界。希腊方面于2020年与埃及达成了类似协议，但雅典与尼科西亚之间至今仍未达成协议。

孔博斯发表上述声明之前，利比亚议会批准了与土耳其签署的海上边界协议。塞浦路斯共和国和希腊认为，这项安排涉及希腊领海。土耳其与利比亚的协议在希腊克里特岛东南方向划出了一条界线。

希腊和塞浦路斯共和国援引《联合国海洋法公约》，认为岛屿有权拥有完整的专属经济区。土耳其和利比亚持不同立场，认为该公约赋予岛屿过大的权重。

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