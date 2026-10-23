Кипр готов согласовать морские границы с Грецией — Cyprus Mail

Кипр готов к делимитации морских границ с Грецией, заявил министр иностранных дел страны Константинос Комбос. По его словам, технические процедуры для этого были готовы уже некоторое время, однако окончательное решение должно быть принято на высшем политическом уровне, сообщает Cyprus Mail.

Технические процедуры готовы

Комбос выступил с заявлением во время обсуждения бюджета МИД на следующий год в парламентском комитете по финансам. После заседания он сказал, что Никосия положительно относится к возможности установить морские границы с Афинами.

Министр подчеркнул, что вопрос является деликатным и требует учета ряда политических факторов. По его словам, Кипр продолжит обсуждения с Грецией, поскольку для принятия решения необходимо найти подходящий момент. Комбос также отметил, что возможные последствия такого шага коснутся не только двух государств.

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Споры в Восточном Средиземноморье

Республика Кипр уже имеет соглашения о морском разграничении с Египтом, Израилем и Ливаном. Правительство Ливана в прошлом году одобрило морскую границу с Кипром. Греция, со своей стороны, заключила аналогичное соглашение с Египтом в 2020 году, однако соглашения между Афинами и Никосией до сих пор нет.

Заявление Комбоса прозвучало после того, как парламент Ливии ратифицировал соглашение о морских границах, подписанное с Турцией. Республика Кипр и Греция считают, что эта договоренность затрагивает греческие территориальные воды. Турецко-ливийское соглашение провело линию к юго-востоку от греческого острова Крит.

Греция и Республика Кипр, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, считают, что острова имеют право на полную исключительную экономическую зону. Турция и Ливия придерживаются иной позиции, считая, что конвенция придает островам слишком большой вес.

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