Cypr gotowy uzgodnić granice morskie z Grecją — Cyprus Mail

Cypr jest gotowy do delimitacji granic morskich z Grecją, oświadczył minister spraw zagranicznych kraju Konstantinos Kombos. Jak powiedział, procedury techniczne w tej sprawie są gotowe już od pewnego czasu, jednak ostateczna decyzja musi zostać podjęta na najwyższym szczeblu politycznym, informuje Cyprus Mail.

Procedury techniczne są gotowe

Kombos złożył oświadczenie podczas dyskusji nad budżetem MSZ na przyszły rok w parlamentarnej komisji finansów. Po posiedzeniu powiedział, że Nikozja pozytywnie ocenia możliwość ustanowienia granic morskich z Atenami.

Minister podkreślił, że kwestia jest delikatna i wymaga uwzględnienia szeregu czynników politycznych. Według niego Cypr będzie kontynuował rozmowy z Grecją, ponieważ dla podjęcia decyzji należy znaleźć odpowiedni moment. Kombos zaznaczył również, że możliwe konsekwencje takiego kroku dotyczyłyby nie tylko obu państw.

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Spory we wschodniej części Morza Śródziemnego

Republika Cypryjska ma już umowy o rozgraniczeniu morskim z Egiptem, Izraelem i Libanem. Rząd Libanu zatwierdził w ubiegłym roku granicę morską z Cyprem. Grecja z kolei zawarła podobną umowę z Egiptem w 2020 roku, jednak porozumienia między Atenami a Nikozją wciąż nie ma.

Oświadczenie Kombosa padło po tym, jak parlament Libii ratyfikował umowę o granicach morskich podpisaną z Turcją. Republika Cypryjska i Grecja uważają, że porozumienie to dotyczy greckich wód terytorialnych. Umowa turecko-libijska wytyczyła linię na południowy wschód od greckiej wyspy Krety.

Grecja i Republika Cypryjska, powołując się na Konwencję ONZ o prawie morza, uważają, że wyspy mają prawo do pełnej wyłącznej strefy ekonomicznej. Turcja i Libia zajmują inne stanowisko, uznając, że konwencja przyznaje wyspom zbyt duże znaczenie.

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