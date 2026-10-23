W Estonii 26 października wejdą w życie zmiany w ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy, które pozwolą pracodawcom badać pracowników pod kątem nietrzeźwości. Jak informuje ERR News, nowe zasady mają zapobiegać wypadkom w miejscu pracy oraz chronić samych pracowników, ich kolegów i inne osoby.

Kontrole w przypadku istnienia podstaw

Inspekcja Pracy podkreśliła, że zmiany nie oznaczają wprowadzenia codziennych badań alkomatem. Pracodawca będzie mógł przeprowadzić badanie, jeśli będzie miał uzasadnione podstawy, by podejrzewać nietrzeźwość pracownika. Takimi podstawami mogą być nietypowe zachowanie, niewyraźna mowa lub inne oznaki możliwej nietrzeźwości.

Jednocześnie wyjątek będzie obowiązywał w przypadku prac, w których nietrzeźwość pracownika może mieć szczególnie poważne konsekwencje. Jeśli osoba obsługuje potencjalnie niebezpieczny sprzęt lub pracuje w środowisku obarczonym takim ryzykiem, badanie będzie dozwolone także bez wcześniejszego uzasadnionego podejrzenia. Może to dotyczyć kierowców autobusów i ciężarówek, operatorów niebezpiecznych maszyn oraz pracowników budowlanych.

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Pisemne zasady i ochrona praw pracowników

Pracodawcy nie będą mogli przeprowadzać takich kontroli według własnego uznania. Przed ich wprowadzeniem muszą zatwierdzić pisemną procedurę badań i poinformować o niej wszystkich pracowników.

Dokument musi określać sposób przeprowadzania badań, kryteria wyniku pozytywnego, możliwe konsekwencje takiego wyniku oraz działania w przypadku odmowy poddania się kontroli przez pracownika. Muszą również zostać zapewnione prawa pracowników i możliwość odwołania się od wyniku badania. Pracodawca będzie mógł przechowywać dane dotyczące badania na nietrzeźwość przez okres do trzech lat od dnia przeprowadzenia testu.

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