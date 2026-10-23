W Wielkiej Brytanii dwóch mężczyzn stanie w czerwcu przed sądem w Manchesterze w sprawie domniemanego przygotowywania ataku na żydowską społeczność miasta. 36-letni Salama Ahmadyan i 34-letni Rahman Salehi są oskarżeni o przestępstwa terrorystyczne związane z rzekomo planowanym atakiem na Muzeum Żydowskie w Manchesterze i synagogę Heaton Park. Obaj nie przyznają się do zarzutów, informuje The National.

Wersja oskarżenia

Na wstępnym posiedzeniu w londyńskim sądzie Old Bailey prokurator Lydon Harris oświadczył, że około 8 września Ahmadyan został poproszony przez trzecią osobę o zakup komponentów do improwizowanego urządzenia wybuchowego. Dziesięć dni później, według oskarżenia, zaangażował w to Salehiego, a następnie kupował różne materiały w internecie.

Według Harrisa analiza telefonu Ahmadyana wykazała plik, którego tytuł w tłumaczeniu na angielski oznaczał kroki prowadzące do wykonania bomby z proszku chlorowego i płynu z oleju rzepakowego. Prokurator powiedział również, że śledztwo policyjne wskazało na kontakt Ahmadyana z trzecią osobą, która prawdopodobnie przebywała w Iranie.

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Zdjęcia i nagrania wideo dzielnic Manchesteru

Prokurator poinformował, że 20 września, w dniu żydowskiego święta Jom Kipur, obu oskarżonych widziano w samochodzie w różnych częściach Manchesteru. Według niego robili zdjęcia i nagrywali filmy przedstawiające okolicę. Oskarżenie uważa, że było to rozpoznanie przed przyszłym atakiem na żydowską społeczność miasta.

Według prokuratora Salehi podczas przesłuchania zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w planie terrorystycznym, natomiast Ahmadyan nie odpowiadał na pytania śledczych. Na wstępnym posiedzeniu poinformowano również, że obaj mężczyźni przybyli do Wielkiej Brytanii z Europy małymi łodziami: Salehi w 2020 roku i otrzymał azyl, a Ahmadyan w 2023 roku, zaś jego wniosek o azyl był nadal rozpatrywany.

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