据《The National》报道，两名男子将于6月在曼彻斯特受审，案件涉及涉嫌筹备袭击该市犹太社区。36岁的萨拉马·艾哈迈迪安和34岁的拉赫曼·萨莱希被控犯有恐怖主义罪行，涉及据称计划袭击曼彻斯特犹太博物馆和希顿公园犹太教堂。两人均否认指控。

控方说法

在伦敦老贝利法院的一次预审听证会上，检察官莱登·哈里斯表示，大约在9月8日，艾哈迈迪安被第三人要求购买制造简易爆炸装置的部件。控方称，十天后，他让萨莱希参与此事，随后在网上购买了各种材料。

哈里斯称，对艾哈迈迪安手机的分析发现了一个文件，其标题译成英语后意为用氯粉和菜籽油液体制造炸弹的步骤。检察官还表示，警方调查显示，艾哈迈迪安与一名可能身在伊朗的第三人有联系。

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曼彻斯特地区的照片和视频

检察官表示，9月20日即犹太节日赎罪日当天，两名被告被看到乘坐一辆汽车出现在曼彻斯特的不同地区。他说，他们拍摄了当地的照片和视频。控方认为，这是为日后袭击该市犹太社区进行侦察。

据检察官称，萨莱希在讯问期间否认参与任何恐怖主义计划，而艾哈迈迪安没有回答调查人员的问题。预审还披露，两名男子均乘坐小船从欧洲抵达英国：萨莱希于2020年抵达并获得庇护；艾哈迈迪安于2023年抵达，其庇护申请仍在审理中。

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