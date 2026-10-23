В Великобритании двое мужчин предстанут перед судом в Манчестере в июне по делу о предполагаемой подготовке нападения на еврейскую общину города. 36-летнего Саламу Ахмадяна и 34-летнего Рахмана Салехи обвиняют в террористических преступлениях, связанных с якобы запланированной атакой на Манчестерский еврейский музей и синагогу Heaton Park. Оба отрицают обвинения, сообщает The National.

Версия обвинения

На предварительном слушании в лондонском суде Олд-Бейли прокурор Лайдон Харрис заявил, что примерно 8 сентября Ахмадяна третье лицо попросило приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства. Через десять дней, по версии обвинения, он привлек к этому Салехи, а затем покупал различные материалы в интернете.

По словам Харриса, анализ телефона Ахмадяна выявил файл, название которого в переводе на английский означало шаги по изготовлению бомбы из хлорного порошка и жидкости из рапсового масла. Прокурор также сказал, что полицейское расследование указало на контакт Ахмадяна с третьим лицом, которое, вероятно, находилось в Иране.

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Фото и видео районов Манчестера

Прокурор сообщил, что 20 сентября, в день еврейского праздника Йом-Кипур, обоих обвиняемых видели в автомобиле в разных районах Манчестера. По его словам, они делали фотографии и видеозаписи местности. Сторона обвинения считает, что это была разведка для будущей атаки на еврейскую общину города.

По данным прокурора, Салехи во время допроса отрицал какую-либо причастность к террористическому плану, тогда как Ахмадян не отвечал на вопросы следователей. На предварительном заседании также сообщалось, что оба мужчины прибыли в Британию из Европы на малых лодках: Салехи — в 2020 году и получил убежище, Ахмадян — в 2023 году, а его заявление о предоставлении убежища еще рассматривалось.

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