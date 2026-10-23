W Wielkiej Brytanii rządowa kampania Be Ready, która zachęca mieszkańców do przygotowania trzydniowego zapasu niezbędnych rzeczy na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, spowodowała wzrost popytu na takie towary. Jednocześnie nie ma dowodów na masowe paniczne wykupywanie żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby, informuje The Guardian.

Co zaleca rząd

W dwustronicowej ulotce Brytyjczykom zaleca się posiadanie trzydniowego zapasu wody butelkowanej i żywności o długim terminie przydatności. Na liście znajdują się również latarka z zapasowymi bateriami, radio z napędem ręcznym, apteczka oraz kopia paszportu.

Kampania ma pomóc ludziom przygotować się na zakłócenia spowodowane między innymi niekorzystną pogodą lub cyberatakami, aby pomoc mogła być kierowana przede wszystkim do najbardziej potrzebujących osób. Władze radzą najpierw sprawdzić zapasy już posiadane w domu, a potrzebne rzeczy dokupywać stopniowo podczas zwykłych wizyt w sklepie, aby uniknąć gorączki zakupów.

Reakcja klientów i sprzedawców

Współwłaściciel sklepu Sgt Prepper Shop Jack Brown powiedział, że w ciągu pierwszych 24 godzin po rozpoczęciu kampanii otrzymał tyle zamówień, ile zwykle otrzymuje w ciągu miesiąca. Jego zdaniem trzydniowy zapas jest praktyczny w przypadku większości codziennych sytuacji nadzwyczajnych, w tym przerw w dostawie prądu, pęknięcia wodociągu lub powodzi.

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Właściciel Start Prepping UK Dan Goss oświadczył, że po pojawieniu się w sierpniu informacji o kampanii ruch na jego stronie internetowej wzrósł o 700%. Uważa on ryzyko paniki za niskie, ponieważ wymagałaby ona jednoczesnego masowego zastosowania się do rządowych zaleceń.

Ocena psycholożki

Zastępczyni dziekana School of Psychology and Humanities na University of Lancashire Sarita Robinson zaznaczyła, że istnieją jedynie ograniczone dowody na to, iż takie kampanie informacyjne wywołują panikę. Jej zdaniem ludzie raczej proaktywnie reagują na dokładne informacje o sytuacjach nadzwyczajnych, podczas gdy ukrywanie danych tworzy próżnię informacyjną.

Robinson odwołała się również do badań z okresu pandemii Covid-19: osoby, które na kilka tygodni przed pandemią miały w domu niewielkie zapasy żywności, masek i środków dezynfekcyjnych, wykazywały niższy poziom lęku, depresji i stresu.

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