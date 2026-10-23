《卫报》：Be Ready活动推动英国应急物资需求增长

英国政府发起的Be Ready活动呼吁民众为紧急情况准备三天的必需品储备，已导致这类商品需求上升。不过，《卫报》报道称，没有证据表明食品和其他生活必需品出现大规模恐慌性抢购。

政府建议准备什么

在一份两页的指南中，英国政府建议民众储备三天所需的瓶装水和耐储存食品。清单还包括带备用电池的手电筒、手摇收音机、急救包和护照复印件。

该活动旨在帮助人们为包括恶劣天气或网络攻击在内的原因造成的中断做好准备，以便优先将援助送往最脆弱的人群。政府建议民众先检查家中现有储备，并在日常购物时逐步购买所需物品，以避免抢购潮。

消费者和卖家的反应

Sgt Prepper Shop的共同所有人杰克·布朗表示，在活动启动后的前24小时内，他收到的订单量相当于通常一个月的订单量。他认为，三天的储备对于大多数日常紧急情况都很实用，包括停电、水管爆裂或洪水。

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Start Prepping UK的所有人丹·戈斯表示，在8月有关该活动的消息出现后，其网站访问量增长了700%。他认为发生恐慌的风险很低，因为这需要大规模民众同时遵从政府建议。

心理学家的评估

兰开夏大学心理学与人文学院副院长萨丽塔·罗宾逊指出，只有有限证据表明此类信息活动会引发恐慌。她表示，人们更可能对有关紧急情况的准确信息作出积极主动的反应，而隐瞒信息会造成信息真空。

罗宾逊还援引了Covid-19疫情期间的研究：在疫情前数周家中备有少量食物、口罩和消毒剂的人，表现出较低程度的焦虑、抑郁和压力。

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