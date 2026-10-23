В Великобритании правительственная кампания Be Ready, призывающая население подготовить трёхдневный запас необходимых вещей на случай чрезвычайных ситуаций, вызвала рост спроса на такие товары. При этом доказательств массовых панических закупок продуктов и других предметов первой необходимости нет, сообщает The Guardian.

Что рекомендует правительство

В двухстраничной памятке британцам рекомендуют иметь трёхдневный запас бутилированной воды и продуктов длительного хранения. В перечень также входят фонарик с запасными батарейками, радиоприёмник с ручным приводом, аптечка и копия паспорта.

Кампания должна помочь людям подготовиться к перебоям, вызванным, в частности, неблагоприятной погодой или кибератаками, чтобы помощь прежде всего можно было направить наиболее уязвимым людям. Власти советуют сначала проверить имеющиеся дома запасы, а необходимые вещи докупать постепенно во время обычных походов в магазин, чтобы избежать ажиотажа.

Реакция покупателей и продавцов

Совладелец магазина Sgt Prepper Shop Джек Браун рассказал, что в течение первых 24 часов после начала кампании получил столько заказов, сколько обычно поступает за месяц. По его мнению, трёхдневный запас практичен для большинства повседневных чрезвычайных ситуаций, в том числе отключений электроэнергии, прорыва водопровода или наводнения.

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Владелец Start Prepping UK Дэн Госс заявил, что после появления в августе новостей о кампании посещаемость его сайта выросла на 700%. Он считает риск паники низким, поскольку для неё потребовалось бы одновременное массовое выполнение правительственных рекомендаций.

Оценка психолога

Заместитель декана Школы психологии и гуманитарных наук Университета Ланкашира Сарита Робинсон отметила, что существуют лишь ограниченные доказательства того, что такие информационные кампании провоцируют панику. По её словам, люди скорее проактивно реагируют на точную информацию о чрезвычайных ситуациях, тогда как сокрытие данных создаёт информационный вакуум.

Робинсон также сослалась на исследования периода пандемии Covid-19: люди, у которых за несколько недель до пандемии дома были небольшие запасы еды, масок и антисептиков, демонстрировали более низкие уровни тревожности, депрессии и стресса.

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