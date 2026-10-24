В Польше вице-председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Пшемыслав Чарнек заявил, что конкретные переговоры о формировании широкого избирательного списка объединённых правых сил могут начаться весной следующего года. PiS уже готовится к составлению списков кандидатов на парламентские выборы 2027 года, сообщает Interia.

Критерии для кандидатов

По словам Чарнека, приоритет в избирательных списках получат депутаты, которые активно работают на местах и проявляют активность в социальных сетях. Он пояснил, что такой подход должен побудить парламентариев к более интенсивной работе.

Политик также отметил, что у PiS есть немало представителей местного самоуправления, которые завершают каденции и рассматривают возможность изменить свою политическую деятельность. Он назвал их людьми, достигшими значительных успехов в городах и гминах.

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Возможное сотрудничество с Rozwój Plus

Чарнек назвал необходимым создание большого списка Объединённых правых сил. Он не исключил, что в него могут войти политики Rozwój Plus бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Вице-председатель PiS заявил, что его партия открыта к такому сотрудничеству.

По мнению Чарнека, самостоятельное участие в выборах при поддержке на уровне 3–5% может означать не только потерю шанса получить мандаты для Rozwój Plus, но и потерю мандата для правых сил. По его словам, сейчас политики сосредоточены на работе на местах, а к конкретному согласованию общего списка могут перейти весной.

Согласно последнему опросу CBOS, приведённому Interia, «Гражданская коалиция» имеет 28,6% поддержки, PiS — 18,2%, а «Конфедерация» — 12,8%. «Конфедерация Польской Короны» Гжегожа Брауна получила 7,3%, тогда как другие партии не преодолели бы пятипроцентный избирательный барьер.

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