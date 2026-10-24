W Polsce wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Przemysław Czarnek oświadczył, że konkretne negocjacje dotyczące utworzenia szerokiej listy wyborczej zjednoczonych sił prawicowych mogą rozpocząć się wiosną przyszłego roku. PiS już przygotowuje się do układania list kandydatów na wybory parlamentarne w 2027 roku, informuje Interia.

Kryteria dla kandydatów

Według Czarnka priorytet na listach wyborczych będą mieli posłowie, którzy aktywnie działają w terenie i wykazują aktywność w mediach społecznościowych. Wyjaśnił, że takie podejście ma zachęcić parlamentarzystów do intensywniejszej pracy.

Polityk zaznaczył również, że PiS ma wielu przedstawicieli samorządu terytorialnego, którzy kończą kadencje i rozważają zmianę swojej działalności politycznej. Nazwał ich ludźmi, którzy odnieśli znaczące sukcesy w miastach i gminach.

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Możliwa współpraca z Rozwój Plus

Czarnek uznał za konieczne stworzenie dużej listy Zjednoczonej Prawicy. Nie wykluczył, że mogą do niej wejść politycy Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceprezes PiS oświadczył, że jego partia jest otwarta na taką współpracę.

Zdaniem Czarnka samodzielny start w wyborach przy poparciu na poziomie 3–5% może oznaczać nie tylko utratę szansy na zdobycie mandatów przez Rozwój Plus, ale także utratę mandatu dla prawicy. Jak powiedział, obecnie politycy koncentrują się na pracy w terenie, a do konkretnych uzgodnień dotyczących wspólnej listy mogą przejść wiosną.

Zgodnie z najnowszym sondażem CBOS przytoczonym przez Interię Koalicja Obywatelska ma 28,6% poparcia, PiS — 18,2%, a Konfederacja — 12,8%. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskała 7,3%, podczas gdy inne partie nie przekroczyłyby pięcioprocentowego progu wyborczego.

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