Była Miss Szwajcarii Beatrice Keul oświadczyła, że prezydent USA Donald Trump zgwałcił ją w listopadzie 1993 roku w hotelu Plaza w Nowym Jorku. Jej zeznania opisano w nowym raporcie opublikowanym przez demokratów z Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA, informuje RMF24.

Okoliczności przedstawione w raporcie

Według dokumentu Keul miała 24 lata w chwili domniemanego ataku. Pracowała jako modelka i specjalistka w dziedzinie usług finansowych, gdy zaproponowano jej udział w konkursie piękności Donald J. Trump American Dream Pageant, organizowanym w Atlantic City i Nowym Jorku.

W raporcie stwierdzono, że podczas obiadu dla prasy w hotelu Plaza, który wówczas należał do Trumpa, miał on rzekomo obiecać Keul pomoc w uzyskaniu amerykańskiej wizy i przyjęciu na New York University. Później Jeffrey Epstein, jak wskazano w dokumencie, również skontaktował się z nią i złożył podobne propozycje, w tym zaprosił ją na przyjęcie w Mar-a-Lago.

Później tego samego dnia przedstawiciel Trumpa miał rzekomo zaprosić Keul do apartamentów. Uważała, że to spotkanie może pomóc jej w karierze i edukacji. Według jej wersji w apartamentach Trump chwycił ją i zgwałcił. Keul określiła domniemany atak jako brutalny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja Białego Domu

Według autorów raportu Trump miał następnie powtórzyć obietnice dotyczące wizy i uniwersytetu oraz zażądać od Keul milczenia. Wróciła ona do Szwajcarii, odmówiła udziału w innym sponsorowanym przez Trumpa konkursie na Hawajach, a później nie przyjęła kolejnej oferty pomocy, gdy Trump zadzwonił do niej do Szwajcarii.

Trumpowi nie postawiono zarzutów w związku z oświadczeniem Keul. Rzeczniczka Białego Domu Lauren Beis w komentarzu dla magazynu People zaprzeczyła tym twierdzeniom, mówiąc, że oskarżenia nie są prawdziwe. Nazwała również raport próbą odwrócenia przez demokratów uwagi Amerykanów.

W raporcie zaznaczono także, że Trump, Epstein i inne osoby mieli rzekomo wykorzystywać konkurs dla kobiet w wieku od 16 do 22 lat jako tereny łowieckie do poszukiwania podatnych na zagrożenia młodych kobiet i dziewcząt. Biały Dom zaprzecza wszystkim oskarżeniom o molestowanie seksualne wobec Trumpa.

Czytaj nas na