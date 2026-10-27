前瑞士小姐比阿特丽斯·科尔表示，美国总统唐纳德·特朗普于1993年11月在纽约广场酒店强奸了她。美国众议院司法委员会民主党人发布的一份新报告提及了她的证词，RMF24报道。

报告中列出的情况

根据该文件，在涉嫌袭击发生时，科尔24岁。她当时是一名模特和金融服务领域专业人士，随后获邀参加在大西洋城和纽约举行的Donald J. Trump American Dream Pageant选美比赛。

报告称，在当时属于特朗普的广场酒店举行的一次媒体午餐会上，他据称承诺帮助科尔获得美国签证并进入纽约大学。文件指出，后来杰弗里·爱泼斯坦也联系了她，并提出了类似的提议，包括邀请她参加海湖庄园的派对。

同一天晚些时候，特朗普的一名代表据称邀请科尔前往公寓。她认为这次会面可能有助于她的职业生涯和学业。按照她的说法，在公寓内，特朗普抓住她并强奸了她。科尔将这起涉嫌袭击形容为残暴。

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白宫回应

报告作者称，此后特朗普据称再次作出有关签证和大学的承诺，并要求科尔保持沉默。她返回瑞士，拒绝参加另一场由特朗普赞助、在夏威夷举行的选美比赛；之后，当特朗普打电话到瑞士联系她时，她也没有接受另一项帮助提议。

特朗普尚未因科尔的声明而受到指控。白宫发言人劳伦·贝斯在接受《People》杂志评论时否认了这些说法，称相关指控不属实。她还称，该报告是民主党试图转移美国人注意力的行为。

报告还指出，特朗普、爱泼斯坦和其他人据称将这项面向16至22岁女性的选美比赛作为寻找脆弱年轻女性和女孩的猎场。白宫否认针对特朗普的所有性骚扰指控。

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