Бывшая Мисс Швейцария Беатрис Кеул заявила, что президент США Дональд Трамп изнасиловал её в ноябре 1993 года в отеле Plaza в Нью-Йорке. Её свидетельства изложены в новом докладе, опубликованном демократами из Комитета Палаты представителей США по судебной системе, сообщает RMF24.

Обстоятельства, изложенные в докладе

Согласно документу, на момент предполагаемого нападения Кеул было 24 года. Она работала моделью и специалисткой в сфере финансовых услуг, когда ей предложили принять участие в конкурсе красоты Donald J. Trump American Dream Pageant, который проводился в Атлантик-Сити и Нью-Йорке.

В докладе утверждается, что во время обеда для прессы в отеле Plaza, который тогда принадлежал Трампу, он якобы пообещал Кеул помощь с американской визой и поступлением в Нью-Йоркский университет. Позже Джеффри Эпштейн, как указано в документе, также связался с ней и сделал аналогичные предложения, в том числе пригласил на вечеринку в Мар-а-Лаго.

Позднее в тот же день представитель Трампа якобы пригласил Кеул в апартаменты. Она считала, что эта встреча могла помочь её карьере и обучению. По её версии, в апартаментах Трамп схватил и изнасиловал её. Кеул охарактеризовала предполагаемое нападение как жестокое.

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Реакция Белого дома

По утверждению авторов доклада, после этого Трамп якобы повторил обещания относительно визы и университета и потребовал от Кеул молчать. Она вернулась в Швейцарию, отказалась от участия в другом спонсируемом Трампом конкурсе на Гавайях, а позднее не приняла ещё одно предложение помощи, когда Трамп позвонил ей в Швейцарию.

Трампу не предъявляли обвинений в связи с заявлением Кеул. Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бейс в комментарии журналу People опровергла эти утверждения, заявив, что обвинения не соответствуют действительности. Она также назвала доклад попыткой демократов отвлечь внимание американцев.

В докладе также отмечается, что Трамп, Эпштейн и другие лица якобы использовали конкурс для женщин в возрасте от 16 до 22 лет как охотничьи угодья для поиска уязвимых молодых женщин и девушек. Белый дом отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Трампа.

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