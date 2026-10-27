W włoskich Dolomitach wojsko wydobyło i unieszkodliwiło 250 sztuk amunicji z czasów I wojny światowej, które odsłoniły się w wyniku szybkiego cofania się lodowców. Latem turyści wielokrotnie zgłaszali niebezpieczne znaleziska wybuchowe, głównie w pobliżu Canal San Bovo w dolinie Primiero we wschodnim Trydencie.

Jak informuje The Guardian, prace przeprowadziła alpejska brygada włoskiej armii „Julia”. Wojskowi zbadali także inne wysokogórskie i lodowcowe obszary regionu Trydent-Górna Adyga. Wśród znalezisk były włoskie pociski artyleryjskie i francuska amunicja moździerzowa.

Amunicja pozostawała w lodzie przez ponad stulecie

Brygada poinformowała, że wśród unieszkodliwionych przedmiotów znalazło się 18 włoskich pocisków artyleryjskich kalibru 75 mm oraz 37 francuskich pocisków moździerzowych Thevetot. Taka amunicja była również dostarczana Królewskiej Armii Włoskiej podczas I wojny światowej.

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Znaleziska są związane z tak zwaną Białą Wojną — walkami między wojskami austro-węgierskimi i włoskimi w terenie górskim w latach 1915–1918. Lód przechowywał część tych niebezpiecznych przedmiotów przez ponad 100 lat.

Turystów wezwano, by nie dotykali znalezisk

Profesor Uniwersytetu w Bergamo i koordynator projektów ochrony dziedzictwa w Parku Narodowym Stelvio, Stefano Morosini, powiązał pojawienie się artefaktów z globalnym ociepleniem. Jak powiedział, pod koniec każdego lata odkrywa się coraz więcej takich przedmiotów, a wiele z nich nadal nie eksplodowało.

Turystom pieszym i alpinistom zaleca się, by nie dotykali żadnych przedmiotów wybuchowych niezależnie od miejsca ich znalezienia oraz by natychmiast zgłaszali znaleziska policji.

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