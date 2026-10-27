В Італії з льодовиків вилучили 250 боєприпасів — The Guardian

В італійських Доломітах військові вилучили та знешкодили 250 боєприпасів часів Першої світової війни, що оголилися внаслідок швидкого відступу льодовиків. Улітку мандрівники неодноразово повідомляли про вибухонебезпечні знахідки, переважно поблизу Каналь-Сан-Бово в долині Прім'єро на сході Трентіно.

Як повідомляє The Guardian, роботи провела альпійська бригада італійської армії «Джулія». Військові також обстежили інші високогірні та льодовикові райони регіону Трентіно-Альто-Адідже. Серед знайденого були італійські артилерійські снаряди та французькі мінометні боєприпаси.

Боєприпаси понад століття зберігалися в льоду

Бригада повідомила, що серед знешкоджених предметів були 18 італійських 75-міліметрових артилерійських снарядів і 37 мінометних боєприпасів Thevetot французького виробництва. Такі боєприпаси постачали також Королівській армії Італії під час Першої світової війни.

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Знахідки пов'язані з так званою Білою війною — боями між австро-угорськими та італійськими військами в гірській місцевості у 1915–1918 роках. Лід зберігав частину цих небезпечних предметів понад сто років.

Мандрівників закликали не торкатися знахідок

Професор Університету Бергамо та координатор проєктів зі збереження спадщини в національному парку Стельвіо Стефано Морозіні пов'язав появу артефактів із глобальним потеплінням. За його словами, наприкінці кожного літа таких предметів виявляють дедалі більше, а багато з них досі не вибухнули.

Мандрівникам і альпіністам радять не торкатися будь-яких вибухонебезпечних предметів незалежно від місця їхнього виявлення та негайно повідомляти про знахідки поліції.

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