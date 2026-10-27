В итальянских Доломитах военные извлекли и обезвредили 250 боеприпасов времен Первой мировой войны, обнажившихся в результате быстрого отступления ледников. Летом путешественники неоднократно сообщали об опасных взрывных находках, преимущественно вблизи Каналь-Сан-Бово в долине Примьеро на востоке Трентино.

Как сообщает The Guardian, работы провела альпийская бригада итальянской армии «Джулия». Военные также обследовали другие высокогорные и ледниковые районы региона Трентино-Альто-Адидже. Среди найденного были итальянские артиллерийские снаряды и французские минометные боеприпасы.

Боеприпасы сохранялись во льду более столетия

Бригада сообщила, что среди обезвреженных предметов были 18 итальянских 75-миллиметровых артиллерийских снарядов и 37 минометных боеприпасов Thevetot французского производства. Такие боеприпасы также поставлялись Королевской армии Италии во время Первой мировой войны.

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Находки связаны с так называемой Белой войной — боями между австро-венгерскими и итальянскими войсками в горной местности в 1915–1918 годах. Лед сохранял часть этих опасных предметов более 100 лет.

Путешественников призвали не прикасаться к находкам

Профессор Университета Бергамо и координатор проектов по сохранению наследия в национальном парке Стельвио Стефано Морозини связал появление артефактов с глобальным потеплением. По его словам, в конце каждого лета обнаруживают все больше таких предметов, и многие из них до сих пор не взорвались.

Путешественникам и альпинистам советуют не прикасаться к любым взрывоопасным предметам независимо от места их обнаружения и немедленно сообщать о находках в полицию.

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