在意大利多洛米蒂山脉，军方清除并处置了250枚第一次世界大战时期的弹药。这些弹药因冰川快速退缩而暴露出来。夏季期间，徒步旅行者多次报告发现爆炸危险物，主要位于特伦蒂诺东部普里米耶罗山谷的卡纳尔圣博沃附近。

据《卫报》报道，相关工作由意大利陆军“朱利亚”高山旅实施。军方还勘查了特伦蒂诺-上阿迪杰地区其他高海拔和冰川区域。发现的物品包括意大利炮弹和法国迫击炮弹药。

弹药在冰层中保存了一个多世纪

该旅表示，被处置的物品包括18枚意大利75毫米炮弹和37枚法国制造的Thevetot迫击炮弹药。这类弹药也曾在第一次世界大战期间供应给意大利皇家陆军。

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这些发现与所谓的“白色战争”有关，即1915年至1918年间奥匈帝国军队与意大利军队在山区进行的战斗。冰层将其中一部分危险物品保存了100多年。

呼吁徒步者不要触碰发现物

贝加莫大学教授、斯泰尔维奥国家公园遗产保护项目协调员斯特凡诺·莫罗西尼将这些文物的出现与全球变暖联系起来。他表示，每年夏末发现的此类物品越来越多，其中许多至今尚未爆炸。

建议徒步旅行者和登山者无论在何处发现爆炸危险物，都不要触碰，并立即向警方报告。

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