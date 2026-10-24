在波兰，法律与公正党（PiS）副主席普热梅斯瓦夫·恰尔内克表示，关于组建联合右翼力量广泛选举名单的具体谈判可能于明年春季开始。PiS已在为2027年议会选举编制候选人名单做准备，Interia报道。

候选人标准

恰尔内克表示，在选举名单中，积极开展地方工作并活跃于社交媒体的议员将获得优先考虑。他解释说，这种做法旨在鼓励议员更积极地工作。

这名政治人士还指出，PiS拥有不少即将结束任期、并考虑改变政治活动方向的地方政府代表。他称他们是在城市和乡镇取得显著成就的人。

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可能与Rozwój Plus合作

恰尔内克称，建立一份大型联合右翼力量名单是必要的。他未排除前总理马泰乌什·莫拉维茨基所属的Rozwój Plus政治人士加入其中的可能性。这位PiS副主席表示，他的政党对这种合作持开放态度。

恰尔内克认为，若以3%至5%的支持率独立参选，这不仅可能意味着Rozwój Plus失去获得议席的机会，也意味着右翼失去一个议席。他说，目前政治人士正专注于地方工作，而在春季可能会转向就共同名单进行具体协调。

根据Interia引用的最新CBOS民调，“公民联盟”的支持率为28.6%，PiS为18.2%，“联盟党”为12.8%。格热戈日·布劳恩的“波兰王冠联盟党”获得7.3%，而其他政党将无法跨过5%的选举门槛。

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