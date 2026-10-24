美国前副总统卡马拉·哈里斯在拉斯维加斯启动了一场竞选巡回活动，以支持民主党在关键国会选战中的候选人。据Cyprus Mail报道，在11月3日选举前，她将在佐治亚州、密西西比州、内华达州、新罕布什尔州和威斯康星州举行活动。

在内华达州和密西西比州的活动

在拉斯维加斯，哈里斯与内华达州州长候选人、该州总检察长亚伦·福特一道，向酒店服务业工会成员发表讲话。她严厉批评总统唐纳德·特朗普的政府，称其尤其腐败、冷酷且无能。

次日，在密西西比州哥伦布市，哈里斯支持美国参议院候选人斯科特·科洛姆。他希望成为自1982年以来首位当选密西西比州联邦参议员的民主党人，并与共和党人辛迪·海德-史密斯竞争。根据民调，这场竞选异常胶着。

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有关总统选举的问题

哈里斯重返积极竞选活动，再次引发外界对她2028年可能的总统竞选计划的关注。这位前副总统曾是民主党在2024年选举中的候选人，她在该次选举中败给特朗普；而她第一次总统竞选活动在2020年初选开始前就已结束。

当被播客主持人凯克·帕尔默问及是否可能再次参选时，哈里斯表示尚未作出决定。同时，她强调，2026年中期选举是她的优先事项：“如果我们不能正确应对2026年，2028年就没有意义。”

路透社/益普索6月进行的一项民调显示，39%的美国人对哈里斯持好感。82%的民主党人、7%的共和党人和33%的独立选民对她作出了积极评价。

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