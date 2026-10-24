Экс-вице-президент Харрис начала тур в поддержку демократов — Cyprus Mail
Бывшая вице-президент США Камала Харрис начала в Лас-Вегасе предвыборный тур в поддержку демократов в ключевых гонках в Конгресс. Перед выборами 3 ноября она проводит мероприятия в штатах Джорджия, Миссисипи, Невада, Нью-Гэмпшир и Висконсин, сообщает Cyprus Mail.
Выступления в Неваде и Миссисипи
В Лас-Вегасе Харрис выступила перед членами профсоюза работников сферы гостеприимства вместе с кандидатом в губернаторы Невады, генеральным прокурором штата Аароном Фордом. Она резко раскритиковала администрацию президента Дональда Трампа, назвав ее, в частности, коррумпированной, бессердечной и некомпетентной.
На следующий день в городе Колумбус в Миссисипи Харрис поддержала кандидата в Сенат США Скотта Колома. Он стремится стать первым демократом, избранным сенатором от Миссисипи с 1982 года, и соревнуется с республиканкой Синди Хайд-Смит. Согласно опросам, гонка является необычно напряженной.
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Вопросы о президентских выборах
Возвращение Харрис к активной кампании вновь привлекло внимание к ее возможным президентским планам на 2028 год. Бывшая вице-президент была кандидатом Демократической партии на выборах 2024 года, где проиграла Трампу, а ее первая президентская кампания завершилась еще до начала праймериз 2020 года.
Отвечая на вопрос ведущей подкаста Кеке Палмер о возможном новом выдвижении, Харрис заявила, что еще не приняла решения. В то же время она подчеркнула, что ее приоритетом являются промежуточные выборы 2026 года: «2028 год не имеет значения, если мы не проведем 2026-й правильно».
Опрос Reuters/Ipsos в июне показал, что 39% американцев относятся к Харрис благоприятно. Положительно ее оценивали 82% демократов, 7% республиканцев и 33% независимых избирателей.