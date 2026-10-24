Бывшая вице-президент США Камала Харрис начала в Лас-Вегасе предвыборный тур в поддержку демократов в ключевых гонках в Конгресс. Перед выборами 3 ноября она проводит мероприятия в штатах Джорджия, Миссисипи, Невада, Нью-Гэмпшир и Висконсин, сообщает Cyprus Mail.

Выступления в Неваде и Миссисипи

В Лас-Вегасе Харрис выступила перед членами профсоюза работников сферы гостеприимства вместе с кандидатом в губернаторы Невады, генеральным прокурором штата Аароном Фордом. Она резко раскритиковала администрацию президента Дональда Трампа, назвав ее, в частности, коррумпированной, бессердечной и некомпетентной.

На следующий день в городе Колумбус в Миссисипи Харрис поддержала кандидата в Сенат США Скотта Колома. Он стремится стать первым демократом, избранным сенатором от Миссисипи с 1982 года, и соревнуется с республиканкой Синди Хайд-Смит. Согласно опросам, гонка является необычно напряженной.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вопросы о президентских выборах

Возвращение Харрис к активной кампании вновь привлекло внимание к ее возможным президентским планам на 2028 год. Бывшая вице-президент была кандидатом Демократической партии на выборах 2024 года, где проиграла Трампу, а ее первая президентская кампания завершилась еще до начала праймериз 2020 года.

Отвечая на вопрос ведущей подкаста Кеке Палмер о возможном новом выдвижении, Харрис заявила, что еще не приняла решения. В то же время она подчеркнула, что ее приоритетом являются промежуточные выборы 2026 года: «2028 год не имеет значения, если мы не проведем 2026-й правильно».

Опрос Reuters/Ipsos в июне показал, что 39% американцев относятся к Харрис благоприятно. Положительно ее оценивали 82% демократов, 7% республиканцев и 33% независимых избирателей.

Читай нас в