Była wiceprezydent USA Kamala Harris rozpoczęła w Las Vegas trasę wyborczą wspierającą Demokratów w kluczowych wyścigach do Kongresu. Przed wyborami 3 listopada organizuje wydarzenia w stanach Georgia, Missisipi, Nevada, New Hampshire i Wisconsin, informuje Cyprus Mail.

Wystąpienia w Nevadzie i Missisipi

W Las Vegas Harris przemawiała do członków związku zawodowego pracowników branży hotelarskiej wraz z kandydatem na gubernatora Nevady, prokuratorem generalnym stanu Aaronem Fordem. Ostro skrytykowała administrację prezydenta Donalda Trumpa, nazywając ją między innymi skorumpowaną, bezduszną i niekompetentną.

Następnego dnia w mieście Columbus w Missisipi Harris poparła kandydata do Senatu USA Scotta Coloma. Dąży on do zostania pierwszym Demokratą wybranym na senatora z Missisipi od 1982 roku i rywalizuje z Republikanką Cindy Hyde-Smith. Według sondaży wyścig jest wyjątkowo zacięty.

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Pytania o wybory prezydenckie

Powrót Harris do aktywnej kampanii ponownie zwrócił uwagę na jej możliwe plany prezydenckie na 2028 rok. Była wiceprezydent była kandydatką Partii Demokratycznej w wyborach w 2024 roku, które przegrała z Trumpem, a jej pierwsza kampania prezydencka zakończyła się jeszcze przed rozpoczęciem prawyborów w 2020 roku.

Zapytana przez prowadzącą podcast Keke Palmer o możliwy ponowny start, Harris odpowiedziała, że nie podjęła jeszcze decyzji. Jednocześnie podkreśliła, że priorytetem są dla niej wybory połówkowe w 2026 roku: „Rok 2028 nie ma znaczenia, jeśli nie przeprowadzimy właściwie 2026 roku”.

Sondaż Reuters/Ipsos z czerwca wykazał, że 39% Amerykanów ma przychylne zdanie o Harris. Pozytywnie oceniało ją 82% Demokratów, 7% Republikanów i 33% niezależnych wyborców.

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