Ексвіцепрезидентка США Камала Гарріс розпочала в Лас-Вегасі передвиборчий тур на підтримку демократів у ключових перегонах до Конгресу. Вона проводить заходи у штатах Джорджія, Міссісіпі, Невада, Нью-Гемпшир і Вісконсин напередодні виборів 3 листопада, повідомляє Cyprus Mail.

Виступи в Неваді та Міссісіпі

У Лас-Вегасі Гарріс виступила перед членами профспілки працівників сфери гостинності разом із кандидатом у губернатори Невади, генеральним прокурором штату Аароном Фордом. Вона різко розкритикувала адміністрацію президента Дональда Трампа, назвавши її, зокрема, корумпованою, бездушною та некомпетентною.

Наступного дня в місті Колумбус у Міссісіпі Гарріс підтримала кандидата в Сенат США Скотта Колома. Він прагне стати першим демократом, обраним сенатором від Міссісіпі з 1982 року, та змагається з республіканкою Синді Гайд-Сміт. За даними опитувань, перегони є незвично напруженими.

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Питання про президентські вибори

Повернення Гарріс до активної кампанії знову привернуло увагу до її можливих президентських планів на 2028 рік. Колишня віцепрезидентка була кандидаткою Демократичної партії на виборах 2024 року, де програла Трампу, а її перша президентська кампанія завершилася ще до початку праймеріз 2020 року.

На запитання ведучої подкасту Кеке Палмер про можливе нове висування Гарріс відповіла, що ще не ухвалила рішення. Водночас вона наголосила, що для неї пріоритетом є проміжні вибори 2026 року: «2028 рік не має значення, якщо ми не проведемо 2026-й правильно».

Опитування Reuters/Ipsos у червні показало, що 39% американців ставляться до Гарріс прихильно. Позитивно її оцінювали 82% демократів, 7% республіканців і 33% незалежних виборців.

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