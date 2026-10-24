科学家还原了约20万年前生活过的丹尼索瓦人的面容

通过对远古人类化石遗骸的分析，科学家们得以还原丹尼索瓦人的外貌，并确定了他们的栖息地。

丹尼索瓦人是一种已灭绝的物种，其成员大约在30万至4.5万年前生活在亚洲。 自2010年被发现以来，他们一直令科学家们感到困惑，因为关于这些现代人的远古亲属的信息至今仍寥寥无几。 在最新研究中，科学家们重新分析了此前发现的化石遗骸，这些遗骸最初被认为属于一种未知的人类物种。 结果发现，这些化石属于丹尼索瓦人。这使研究人员得以还原他们的外貌，并确定他们确切的栖息地。该研究成果发表在《自然》（Nature）杂志上。

20世纪70年代末，科学家在中国北部发现了颅骨碎片、下颌骨、牙齿以及其他属于一种未知已灭绝人类物种的骨骼。 分析表明，这些骨骼的年代介于13.8万至19.9万年前。2024年，人类学家曾推测这可能是名为“朱勒人”（Homo juluensis）的新物种遗骸。但事实证明并非如此。

中国科学家对化石残骸中的蛋白质进行了分析，发现了一种特异性突变，这表明这些骨骼属于丹尼索瓦人。 关键证据是COL1A2-996K这种特异性胶原蛋白变体，该变体存在于丹尼索瓦人中，但在尼安德特人和现代人中均未发现。

此外，科学家们还利用发现的头骨和下颌骨碎片，以及骨骼和牙齿，重构了丹尼索瓦人的面容。 他们首先创建了颅骨的3D模型，随后将其与尼安德特人、其他已灭绝物种以及现代人的颅骨特征进行了对比。

这使得科学家得以还原丹尼索瓦人的详细面部形象。研究人员得出结论：该灭绝物种的特征包括低矮扁平的头骨、粗壮的眉弓，以及下颌骨向前突出的程度并不明显。 此外，该灭绝物种的个体还具有低矮的额头、扁平的脸颊以及平坦的鼻梁。

据科学家称，丹尼索瓦人的体貌特征兼具尼安德特人和后期人类物种的特征。

科学家的另一项重要成果是，他们成功获取了关于丹尼索瓦人栖息范围的信息。 研究表明，正如预期的那样，该灭绝物种的栖息地远超西伯利亚和西藏——这两个地区发现了大量该物种的化石——而是遍布整个东亚地区。

IFLScience对此进行了报道。

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