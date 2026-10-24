塞浦路斯农业部表示，马佐托斯海水淡化厂项目对该国水资源安全至关重要，并将按照有关部门规定的必要程序和条件实施。这一声明是在当地居民举行抗议后作出的，居民对该设施可能对环境造成的影响表示担忧，Cyprus Mail报道。

农业部的立场

该部门指出，长期干旱、水资源压力以及气候变化要求扩大海水淡化基础设施。农业部评估认为，这将有助于满足该国的饮用水需求，并为灌溉保留更多来自其他水源的水。

农业部表示，已在技术和政治层面与马佐托斯社区委员会、居民及其他利益相关方举行多次会议。该社区机构还就补偿措施提交了书面请求，这些措施应确保该项目为马佐托斯带来切实利益。同时，该部门表示，由于正在进行的司法程序，将避免作出进一步公开评论。

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居民抗议

周六上午，马佐托斯居民使用拖拉机和卡车封锁马佐托斯—基蒂道路约30分钟。抗议参与者要求政府放弃海水淡化厂计划。议员以及政党和组织代表也出席了抗议活动。

马佐托斯社区委员会成员、兰普里亚尼海岸保护倡议小组成员兰普里亚尼·亚历山德鲁表示，居民不会接受补偿措施。她说，该组织已收集500个签名，并提出两项法律挑战。她还称，塞浦路斯电力局提出的一项替代方案被拒绝；按她的评估，该方案成本更低，且能够生产更多的水。

该倡议小组的另一名代表埃莱尼·海利对可能损害海床和海岸表示担忧。她声称，该设施每天将向海中排放约4万吨废弃物。与此同时，马佐托斯社区委员会澄清称，其未参与抗议活动，因为该委员会没有被提前告知抗议的组织情况。

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